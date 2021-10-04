Saltan Adana'nın gururu oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Saltan Adana'nın gururu oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Saltan Adana'nın gururu oldu

Vücutçu Alperen Saltan, Muammer Gökmen Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonasında sıkletinde şampiyonluğu kazanarak Adana'nın gururu oldu.

ADANA (İHA) - Vücutçu Alperen Saltan, Muammer Gökmen Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonasında sıkletinde şampiyonluğu kazanarak Adana'nın gururu oldu.

Türkiye Vücut Geliştirme ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen Muammer Gökmen Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri 30 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da yapıldı.

Yarışmada podyuma çıkan Arena Fitness Spor Kulübü Sporcusu Alperen Saltan, 1.82 boy kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Saltan, sıkletinde 30 sporcuyla mücadele etti.

Saltan, kupa ve madalyasını, Vücut Geliştirme ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt'un elinden aldı.

Alperen Saltan, Kasım ayında İspanya'da yapılacak Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. - ADANA

Saltan Adana'nın gururu oldu

Saltan Adana'nın gururu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kıvanç Tatlıtuğ Bergen Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Salih Uçan Serdar Aziz Stefan Kuntz Alex Teixeira Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Saltan Adana'nın gururu oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 15:25:33. #1.17#