Salah, Atletico Madrid karşısında resital yaptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında üçüncü hafta maçları sona erdi. Bol gollü maçların oynandığı gecede Beşiktaş, sahasında Sporting'e 4-1 mağlup olurken puan hasretini sürdürdü. Günün öne çıkan B Grubu maçında ise Liverpool, deplasmanda Atletico Madrid'i 3-2 yenerek 3'te 3 yaptı.

SALAH TARİHE GEÇTİ

Liverpool'un gollerini 8 ve penaltıdan 78. dakikalarda Muhammed Salah, 13. dakikada Naby Keita attı. Ev sahibi ekibin gollerini 20 ve 34. dakikalarda Antoine Griezmann kaydetti. Griezmann, 52. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Öte yandan Salah, Liverpool tarihinde üst üste 9 maçta gol atan ilk futbolcu oldu.

MESSI, PSG'Yİ SIRTLADI

A Grubu'nda ise Paris Saint-Germain (PSG), Leipzig'i 9. dakikada Kylian Mbappe, 67 ve penaltıdan 74. dakikada Lionel Messi'nin golleriyle 3-2 mağlup etti. Leipzig'in golleri, 28. dakikada Andre Silva ve 57. dakikada Nordi Mukiele'den geldi. Bu sonuçla PSG, 7 puanla zirvede yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle:

A GRUBU

Club Brugge-Manchester City: 1-5

PSG-Leipzig: 3-2

B GRUBU

Atletico Madrid-Liverpool: 2-3

Porto-Milan: 1-0

C GRUBU

Beşiktaş-Borussia Dortmund: 4-0

Ajax-Borussia Dortmund: 4-0

D GRUBU

Shakhtar Donetsk-Real Madrid: 0-5

Inter-Sheriff: 3-1

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