Salah, Atletico Madrid karşısında resital yaptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Liverpool, deplasmanda Atletico Madrid'i 3-2 mağlup etti. Kırmızılar'da Salah attığı 2 golle takımını sırtlayan isim oldu. Devler Ligi'nde gecenin diğer maçlarında ise gol yağmuru yaşandı. PSG, Leipzig'i 3-2 yenerken Real Madrid de deplasmanda Shakhtar'ı 5 golle geçti. Beşiktaş'ın yer aldığı C grubunda ise Ajax, Dortmund karşısında tarihi bir zaferle sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Temsilcimiz Beşiktaş ise Sporting'e 4-1 mağlup oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında üçüncü hafta maçları sona erdi. Bol gollü maçların oynandığı gecede Beşiktaş, sahasında Sporting'e 4-1 mağlup olurken puan hasretini sürdürdü. Günün öne çıkan B Grubu maçında ise Liverpool, deplasmanda Atletico Madrid'i 3-2 yenerek 3'te 3 yaptı.
Liverpool'un gollerini 8 ve penaltıdan 78. dakikalarda Muhammed Salah, 13. dakikada Naby Keita attı. Ev sahibi ekibin gollerini 20 ve 34. dakikalarda Antoine Griezmann kaydetti. Griezmann, 52. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Öte yandan Salah, Liverpool tarihinde üst üste 9 maçta gol atan ilk futbolcu oldu.
A Grubu'nda ise Paris Saint-Germain (PSG), Leipzig'i 9. dakikada Kylian Mbappe, 67 ve penaltıdan 74. dakikada Lionel Messi'nin golleriyle 3-2 mağlup etti. Leipzig'in golleri, 28. dakikada Andre Silva ve 57. dakikada Nordi Mukiele'den geldi. Bu sonuçla PSG, 7 puanla zirvede yer aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle:
Club Brugge-Manchester City: 1-5
PSG-Leipzig: 3-2
Atletico Madrid-Liverpool: 2-3
Porto-Milan: 1-0
Beşiktaş-Borussia Dortmund: 4-0
Ajax-Borussia Dortmund: 4-0
Shakhtar Donetsk-Real Madrid: 0-5
Inter-Sheriff: 3-1