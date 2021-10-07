Sakarya'da Kurumlar Ligi 4. Sezonu başlıyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'da bu yıl 4'üncüsü organize edilen Kurumlar Ligi, şehit kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına düzenlenecek.

Sakarya Adalet Spor Kulübü ve Sakarya Adliyesi personelince "Resmi Daireler Kurumlar Arası Şehit Muhammet Fatih Safitürk Futbol Ligi 4. Sezonu" organizasyonu yapılacak.

Yaklaşık 5 ay sürmesi planlanan kurumlar liginde 36 takımın mücadele etmesi bekleniyor. Başvuru yapılması halinde takım sayısı 40'a yükseltilecek.

Hafta sonları Serdivan Halı Saha'da oynanacak maçların kura çekimi 9 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Lig boyunca canlı maç skorları, transfer haberler i, güncel puan durumu, oyuncu istatistikleri, kariyer sayfaları ve VAR uygulaması da olacak.

Organizasyona katılmak isteyenlerin, 8 Ekim'e kadar "0264 606 0359" numaradan ya da "kurumlarligi.com" adresinden kayıt yaptırması gerekiyor.