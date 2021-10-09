Gökdeniz Karadeniz, Rusya'da yaptırdığı caminin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı davet etti - Haberler Spor
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Gökdeniz Karadeniz, Rusya'da yaptırdığı caminin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı davet etti

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Gökdeniz Karadeniz, Rusya'da yaptırdığı caminin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı davet etti

11 yıl Rusya'nın Rubin Kazan takımında futbol oynayan Gökdeniz Karadeniz, Kazan şehrine bir cami yaptırdı. Gökdeniz, "Camiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açmasını istiyorum. Benim hayalim bu. Müslümanlar var ancak cami yoktu" diye konuştu.

2008 yılında 8 milyon euro civarı bonservis bedeline Rusya'nın Rubin Kazan takımına transfer olan Gökdeniz Karadeniz, Kazan şehrinde cami yaptırdı.

Rusya'da cami inşa ettiren Gökdeniz Karadeniz, açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmasını istiyor

"HAYALİM BU"

Camiyi neden yaptırdığıyla ilgili Gökdeniz Karadeniz, " "11 yıl boyunca burada yaşadım, başarılar kazandım. Kalinino bölgesinde Müslümanlar var ancak cami yoktu, bir cami yaptırmak istedim. Pandemi sebebiyle açılışı ertelenmişti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışı yapmasını istiyorum, benim hayalim bu. Ne zaman açılacak henüz netleşmedi" ifadelerini kullandı.

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Haber: Gökdeniz Karadeniz, Rusya'da yaptırdığı caminin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı davet etti - Haberler Spor
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