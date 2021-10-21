RTÜK listeyi açıkladı! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, güncelleme yetkisini kullanan Üst Kurul, bir süre önce başlattığı yenileme çalışmasını tamamladı. Tamamlanan çalışma sonucunda şifresiz ve açık kanallarda yayınlanacak spor ve kültür olayları listesi güncellendi.

KÜLTÜR ETKİNLİKLERİNE DE YER VERİLDİ

İlgili taraflar ve vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri değerlendiren ve listeyi buna yönelik güncelleyen RTÜK, yayın hakkını elinde bulunduran yayıncıların bu hakları kullanırken şifresiz ve açık yayın yapmak zorunda olacağı 22 maddelik listeyi açıkladı. Listede spor karşılaşmaları haricinde Mevlana Anma Törenleri(Şeb-i Aruz) ve Nevruz Etkinlikleri gibi kültür etkinliklerine de yer verildi.

YARI FİNAL VE FİNAL MAÇLARI ŞİFRESİZ

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları ile UEFA Süper Kupa karşılaşmaları ve Euroleague Final-Four karşılaşmalarının şifresiz yayınlanması ile dikkat çeken ve liste şu şekilde:

Yaz, Kış ve Paralimpik Olimpiyat Oyunları FIFA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları FIBA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları Türk milli futbol takımlarının eleme ve final karşılaşmaları Türkiye Kupası (Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol) karşılaşmaları UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları ile UEFA Süper Kupa karşılaşması Dünya Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları Avrupa Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları Dört Büyük Tenis Turnuvası yarı final ve final karşılaşmaları (Wimbledon, Roland Garros, Avustralya Açık ve ABD Açık Tenis Turnuvaları) Basketbol Euroleague ve Euroleague Women Final Four karşılaşmaları Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları (Kadınlar-Erkekler) Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Akdeniz Oyunları İstanbul Maratonu Gazi Koşusu İslam Dayanışma Oyunları Kırkpınar Yağlı Güreşleri Mevlana Anma Törenleri (Şeb-i Arus) Yunus Emre Şenlikleri Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri Nevruz Etkinlikleri Boğaziçi Kıtalararası Yarışmalar

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