Prens Selman kesenin ağzını açtı! Bu transfer bütçesiyle alamayacağı futbolcu yok

İngiltere'nin köklü kulübü Newcastle United, Suudi Arabistan merkezli bir yatırım grubu tarafından 352 milyon euro karşılığında satın alındı. Prens Selman önderliğindeki grubun gelecek sezon için belirlediği transfer bütçesi ise dudak uçuklattı.

DÜNYANIN EN ZENGİN KULÜBÜ OLDULAR

Newcastle United'ın yeni sahibi Mohammed bin Selman'ın gelecek sezon transfere 1.5 milyar euroluk bir bütçe ayırması bekleniyor. Öte yandan İngiliz ekibi, satılmasının ardından 400 milyar euroluk değeriyle dünyanın en zengin kulübü unvanını ele geçirdi.

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