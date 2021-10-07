Prens Selman kesenin ağzını açtı! Bu transfer bütçesiyle alamayacağı futbolcu yok
Prens Selman'ın Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın almasının ardından gelecek sezon için belirlenen transfer bütçesi de netleşmeye başladı. İngiliz ekibinin 2022-2023 sezonu için takıma 1.5 milyar euroya yakın yatırım yapması bekleniyor.
İngiltere'nin köklü kulübü Newcastle United, Suudi Arabistan merkezli bir yatırım grubu tarafından 352 milyon euro karşılığında satın alındı. Prens Selman önderliğindeki grubun gelecek sezon için belirlediği transfer bütçesi ise dudak uçuklattı.
DÜNYANIN EN ZENGİN KULÜBÜ OLDULAR
Newcastle United'ın yeni sahibi Mohammed bin Selman'ın gelecek sezon transfere 1.5 milyar euroluk bir bütçe ayırması bekleniyor. Öte yandan İngiliz ekibi, satılmasının ardından 400 milyar euroluk değeriyle dünyanın en zengin kulübü unvanını ele geçirdi.
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