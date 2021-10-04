Mesut Özil, formasını neden Pereira'nın önüne attı? İşte arka planda yaşananlar - Haberler Spor
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Mesut Özil, formasını neden Pereira'nın önüne attı? İşte arka planda yaşananlar

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Kasımpaşa maçında 40 dakika saha kenarında ısınan Mesut Özil, 5. oyuncu değişikliği hakkı da kendisinden yana kullanılmayınca çılgına döndü. Yıldız futbolcu yeleğini Pereira'nın önüne bıraktı. Ailesinin de geldiği maça yetişmek için ekstra çaba sarf eden Mesut, bu maçta da forma giyemeyince hayal kırıklığı yaşadı. Başkan Ali Koç, Pereira ve Mesut arasında gerginliğin büyümemesi için adeta herkesi dizginlemeye çalışıyor.

Sarı-Lacivertliler'de son haftalarda şans bulamayan ve yedekten oyuna giren Mesut Özil'in sabrı Kasımpaşa maçında taştı. Yıldız futbolcu, ailesinin izlemeye geldiği maç için çok çalıştı ama şans bulamadı. İkinci yarı tam 40 dakika ısınan Mesut, oyuna giremeyince hayal kırıklığı yaşadı. Yıldız futbolcu, yeleğini Pereira'nın önüne bıraktı.

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SEVİNCE KATILMADI

Mesut, maçın bitimiyle çember oluşturan takım arkadaşlarının içinde görülmedi. Hocasına kırılan futbolcu, ailesinin olduğu maçta şans gelmediği için yıkıldı. İlerleyen haftalarda bu krizin daha da büyümesinden endişe ediliyor.

"BU TAKIMIN LİDERİ"

Başkan Ali Koç maçın ardından yaptığı açıklamada, "Mesut bu takımın lideri olmaya geldi. 7 sene şampiyonluk yaşamayan takımın şampiyonluğunda kaptan olacak. Pereira oynatmak istedi ama gribe yakalandı. Kulübümüzle ilgili hep kaos yaratmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil, formasını neden Pereira'nın önüne attı? İşte arka planda yaşananlar
Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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