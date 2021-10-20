Perde Arkası: Ronaldinho PSG'nin Leipzig Galibiyetini İzledi
Paris Saint-Germain ve dünya futbolunun en büyük efsanselerinden Ronaldinho, özel konuk olarak Parc des Princes'de 3-2'lik RB Leipzig galibiyetini izledi. Eski PSG'li Ronaldinho, 77 maça çıkmış ve 25 gol atmıştı.
Paris Saint-Germain ve dünya futbolunun en büyük efsanselerinden Ronaldinho, özel konuk olarak Parc des Princes'de 3-2'lik Rb Leipzig galibiyetini izledi. Eski Psg'li Ronaldinho, 77 maça çıkmış ve 25 gol atmıştı.
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