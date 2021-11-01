Ozan Kabak'a olay eleştiri: Bu çocuk kendini Zidane sanıyor, aptalca hataları bırakmalı - Haberler Spor
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Ozan Kabak'a olay eleştiri: Bu çocuk kendini Zidane sanıyor, aptalca hataları bırakmalı

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İngiltere'de Norwich forması giyen Ozan Kabak, eleştiri oklarının hedefinde. Eski İngiliz oyuncu Redknapp Ozan için, "Bu çocuk Kendini Zidane sanıyor. Vazgeçmesi lazım. Aptalca hataları bırakmalı" diye konuştu.

Sky Sports'ta Premier Lig yorumculuğu yapan eski futbolcu Jamie Redknapp, Norwich City'yi ve Ozan Kabak'ı çok sert eleştirdi. 11 yıl Liverpool forması giyen Redknapp, Ozan Kabak da nasibini aldı.

Ozan Kabak'a olay eleştiri: Bu çocuk kendini Zidane sanıyor, aptalca hataları bırakmalı

"APTALCA HATALARI BIRAKMALI"

Redknapp, "Ozan Kabak galiba kendini zirve dönemindeki Zinedine Zidane sanıyor. Kendi ceza sahasında topla 360 derece dönmeye çalışıyor. Bundan vazgeçmesi lazım" dedi.

Ozan Kabak'a olay eleştiri: Bu çocuk kendini Zidane sanıyor, aptalca hataları bırakmalı

Milli futbolcunun özgüveni hakkında ise "Savunmada yaptıkları bu basit hatalar onlara pahalıya mal oluyor. Kalecinin de hatası var, ama bir savunma oyuncusu olarak problemin temeline inip kendi yarı sahasında riskli hareketler yapmayı bırakmalı. Bu aptalca bir hataydı" sözleriyle eleştiri yaptı.

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