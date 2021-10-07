Önce duraksadı sonra soyadını söylemedi! TRT spikerinin İmamoğlu sansürü gündeme oturdu - Haberler Spor
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Önce duraksadı sonra soyadını söylemedi! TRT spikerinin İmamoğlu sansürü gündeme oturdu

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup ilk maçında Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan'a 36-27 mağlup oldu. Karşılaşmanın yayıncısı TRT Spor'da spikerin uyguladığı İmamoğlu sansürü ise sosyal medyada tartışma yarattı. Spiker, milli oyuncu Sevilay İmamoğlu Öcal'ın ismini söylerken önce duraksadı ardından sporcuyu soyadını söylemeden anons etti.

Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası 6. Grup ilk maçında Sırbistan'a 36-27 mağlup oldu. Trt Spor'da yayınlanan maçta, karşılaşmayı anlatan spikerin milli hentbolcu Sevilay İmamoğlu Öcal'ın soyadını sansürlemesi gündeme oturdu.

Önce duraksadı sonra soyadını söylemedi! TRT spikerinin İmamoğlu sansürü gündeme oturdu

SPİKER, SEVİLAY İMAMOĞLU ÖCAL'IN İSMİNİ ANONS EDERKEN DURAKSADI

TRT Spor'da canlı yayınlanan maçta spiker, Sevilay İmamoğlu Öcal'ın ismini anons ederken duraksadı. Bu duraksamanın ardından milli sporcunun yalnızca ismini söyleyen spikere sosyal medyada tepki yağdı.

Önce duraksadı sonra soyadını söylemedi! TRT spikerinin İmamoğlu sansürü gündeme oturdu

Önce duraksadı sonra soyadını söylemedi! TRT spikerinin İmamoğlu sansürü gündeme oturdu

Önce duraksadı sonra soyadını söylemedi! TRT spikerinin İmamoğlu sansürü gündeme oturdu

Önce duraksadı sonra soyadını söylemedi! TRT spikerinin İmamoğlu sansürü gündeme oturdu

Önce duraksadı sonra soyadını söylemedi! TRT spikerinin İmamoğlu sansürü gündeme oturdu
Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
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/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (2)
Zulkarneyn :Makarios diye soyleseymis daha yakışıyor zaten.
Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
Yılmaz Yavuz:devlet kurumu diye bir şey kalmamış hepsi partileşmiş yazık çok yazık parti dediğin bu gün var yarın yok
Cevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır
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Haber: Önce duraksadı sonra soyadını söylemedi! TRT spikerinin İmamoğlu sansürü gündeme oturdu - Haberler Spor
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