Ole Gunnar Solksjaer: Herhangi Bir Yarışmada Her Zaman Cristiano Ronaldo'yu Destekleyeceğim - Haberler Spor
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Ole Gunnar Solksjaer: Herhangi Bir Yarışmada Her Zaman Cristiano Ronaldo'yu Destekleyeceğim

Dugout - Haberler | Spor

Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solksjaer, Liverpool maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Mohamed Salah ve Cristiano Ronaldo'nun karşılaştırılması hakkında konuşan Solksjaer, oyuncusu Ronaldo için övgüler yağdırdı.

Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solksjaer, Liverpool maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Mohamed Salah ve Cristiano Ronaldo'nun karşılaştırılması hakkında konuşan Solksjaer, oyuncusu Ronaldo için övgüler yağdırdı.

Ole Gunnar Solksjaer: Herhangi Bir Yarışmada Her Zaman Cristiano Ronaldo'yu Destekleyeceğim
Dugout - Spor Haberleri
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