Ole Gunnar Solksjaer: Herhangi Bir Yarışmada Her Zaman Cristiano Ronaldo'yu Destekleyeceğim
Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solksjaer, Liverpool maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Mohamed Salah ve Cristiano Ronaldo'nun karşılaştırılması hakkında konuşan Solksjaer, oyuncusu Ronaldo için övgüler yağdırdı.
Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solksjaer, Liverpool maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Mohamed Salah ve Cristiano Ronaldo'nun karşılaştırılması hakkında konuşan Solksjaer, oyuncusu Ronaldo için övgüler yağdırdı.
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