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Ole Gunnar Solksjaer Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes'i Övdü

Dugout - Haberler | Spor

Manchester United'ın teknik patronu Ole Gunna Solksjaer, Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile oynayacağı grup maçının öncesinde açıklamalarda bulundu. Norveçli teknik adam Portekizli yıldızları Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes'den övgüyle bahsetti.

Manchester United'ın teknik patronu Ole Gunna Solksjaer, Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile oynayacağı grup maçının öncesinde açıklamalarda bulundu. Norveçli teknik adam Portekizli yıldızları Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes'den övgüyle bahsetti.

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