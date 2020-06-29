SPOR Okan Buruk Şampiyonluğu yakalayacağımıza inanıyorum
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SPOR Okan Buruk Şampiyonluğu yakalayacağımıza inanıyorum

SPOR Okan Buruk Şampiyonluğu yakalayacağımıza inanıyorumMaç Galatasaray üstünlüğü ile geçtiGösterilen kartlar çok yanlıştıTrabzonspor ile farkı korudukBundan sonraki maçlar zorlu geçecekKaan ÜLKER İSTANBUL, (DHA) ?

29.06.2020 00:39 | Son Güncelleme: 29.06.2020 00:50

SPOR Okan Buruk Şampiyonluğu yakalayacağımıza inanıyorum

Maç Galatasaray üstünlüğü ile geçti

Gösterilen kartlar çok yanlıştı

Trabzonspor ile farkı koruduk

Bundan sonraki maçlar zorlu geçecek

Kaan ÜLKER İSTANBUL, (DHA) ?

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray üstünlüğü ile geçmiş görünüyor maç. Bize çok fazla şans vermediler. Bugün çok iyi işler yapmadığımızı söyleyebilirim. Bundan sonraki maçlar zorlu geçecek ama şampiyonluğu yakalayacağımıza inanıyorum dedi.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında lider Medipol Başakşehir, evinde şampiyonluk yolundaki rakibi Galatasaray'ı ağırladı. 1-1 biten karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Son haftalar yaklaştıkça takımların üzerinden baskılar artıyor. Bugün maç öncesi kazanıp, puan farkını açmak için çıktık ama oyunun büyük bölümü rakibimize verdik kontrolü. Planladığımız bir şey değildi. Santrforsuz oynamaları, bloklar arası oynamalarını sağladı. İkinci yarı 4-4-2'ye döndük. Direkten döneni atsaydık, 2-0 maçı bitirebilirdik. Çıkarken kaptırdığımız toptan golü yedik. Maçın genelinde 4 gol pozisyonu verdik, net. Galatasaray üstünlüğü ile geçmiş görünüyor maç. Burada rakibimizin özellikle ayakları iyi pas yapan, kalitesi yüksek oyuncuları vardı. Bize çok fazla şans vermediler. Bugün çok iyi işler yapmadığımızı söyleyebilirim. 1 puan kötü değil, puan farkını 8'de tuttuk. İkili averajı da sayarsak 9 oldu. Trabzon'la farkı korumuş olduk diye konuştu.

GÖSTERİLEN KARTLAR ÇOK YANLIŞTI

Karşılaşmada gösterilen kartları eleştiren Buruk, Bugün kartlar, özellikle de Visca'nın kırmızı kartı doğru değildi. İkinci sarı kart çok basitti. İkisinin de ayağını soktuğu bir pozisyondu. Topu almaya çalışıyorlardı. Çok basit kartlar gösteriliyor. Mahmut'a gösterilen kart da çok basitti. Omuz omuza giderken kart gösterdi. Çok fazla cezalı duruma düşen oyuncu oldu. Bütün takımlar bunu söylüyor, bunu konuşuyor. Galatasaray için de aynı şey söyleniyor. Gerekiyorsa kart tabii ki gösterilecek ama özellikle Visca'da kimin faul yaptığını anlayamadığımız bir pozisyondan kırmızı vermesini doğru bulmuyorum. Önümüzdeki hafta 3 oyuncumuzdan eksik kalacağız ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR İLE FARKI KORUDUK

Trabzonspor 2 puan kaybetti gibi gözüküyor ama 1 puan yaklaşmıştı bize diyen Okan Buruk, Biz o 1 puanı koruduk, bunun bizi olumlu etkilemesi gerekiyordu ama kendi üzerimde bunu olumlu olarak görmedim. Bu haftaya bu şekilde girmek ister misiniz deseler, bunu isteyerek söylerdik. Gerçekten şu an avantajlıyız ama önümüzdeki hafta özellikle deplasmanda da kazanıp, çıkışımızı sürdürmemiz gerekiyor. 3 oyuncumuz cezalı, bu olumsuz ama çok fazla çalışan, en iyisini yapmaya çalışan oyuncularım var. Onlarla devam edeceğiz şeklinde konuştu.

BUNDAN SONRAKİ MAÇLAR ZORLU GEÇECEK

Kalan maçları değerlendiren Buruk, Baktığımızda en zor fikstürümüz bu haftaya kadar olan fikstürdü. Her takıma karşı zor ama özellikle şampiyonluk yarışında olmuş takımlarla maçlar çok daha zordu. Bundan sonra oynayacağımız takımlar küme yarışı ve onun üzerinde olan takımlar. Bunlar da çok zorlu geçecek. Özellikle önümüzdeki hafta çok önemli bir hafta. Galatasaray - Trabzonspor maçı da çok önemli ama biz kendi işimize bakacağız dedi.

ŞAMPİYONLUĞU YAKALAYACAĞIMIZA İNANIYORUM

Zor bir süreçten çıktıklarını dile getiren Okan Buruk, Hazırlık dönemini iyi geçiren takımlardan biriyiz. Burada özellikle performans olarak Alanya ve Ankaragücü maçı, oyun olarak bizi mutlu etmişti. Bugün oyun olarak istediğimizi yapamadık ama 5 haftalık bir süreç var. Başkanımızla, kulübümüzle, oyuncularımızla, taraftarımızla birlikte şampiyonluğunu yakalayacağımıza inanıyorum. Bu avantajımızı da oyuncularımızla birlikte geçen senenin çok daha üstündeyiz konsantre olarak. Ligin sonunda lider olarak bitirmek istiyoruz. Geçen seneye göre çok daha inançlı ve güçlüyüz. Şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz diye konuştu.

SPOR Okan Buruk Şampiyonluğu yakalayacağımıza inanıyorum

Kaynak: DHA

Manşet

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