Nevşehir Belediyespor - Elazığspor: 1-0 - Haberler Spor
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Nevşehir Belediyespor - Elazığspor: 1-0

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Spor
Nevşehir Belediyespor - Elazığspor: 1-0

STAT: GaziHAKEMLER: Sercan Yılmaz,Ozan Bekar,Mehmet Ali VardarNEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Furkan, Muammer, Arif, Yıldıray, Niyazi (Dk.67 Aykut), Abdullah, Emre (Dk.85 Aydın), Hüseyin, Malik (Dk.67 Yiğit), Samet (Dk.75 Cemal), Ömer (Dk.75 Ahmet)ELAZIĞSPOR: Okan, Muhammed, Yiğitcan, Cihan (Dk.

NEVŞEHİR (DHA) - STAT: Gazi

HAKEMLER: Sercan Yılmaz,Ozan Bekar,Mehmet Ali Vardar

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Furkan, Muammer, Arif, Yıldıray, Niyazi (Dk.67 Aykut), Abdullah, Emre (Dk.85 Aydın ), Hüseyin, Malik (Dk.67 Yiğit), Samet (Dk.75 Cemal), Ömer (Dk.75 Ahmet)

ELAZIĞSPOR: Okan, Muhammed, Yiğitcan, Cihan (Dk.65 Görkem), Fırat, Selim (Dk.70 Muhammed), Salih, Hasan, İzzet (Dk.37 Abdullah), Ahmet (Dk.73 Murathan), Yusuf

GOLLER: Dk.34 Yıldıray ( Nevşehir Belediyespor)

SARI KART: Abdullah ( Elazığspor )

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden mücadele eden Nevşehir Belediyespor, konuk ettiği Elazığspor'u 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.


- Nevşehir
Nevşehir Belediyespor - Elazığspor: 1-0

Nevşehir Belediyespor - Elazığspor: 1-0

Nevşehir Belediyespor - Elazığspor: 1-0

Nevşehir Belediyespor - Elazığspor: 1-0

Nevşehir Belediyespor - Elazığspor: 1-0

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Spor Haberleri
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