Müthiş plasesi sonrası stat yıkıldı! Morutan harika golüyle gündemin zirvesine oturdu
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi konuk ediyor. İlk yarının son saniyelerinde Morutan'ın sarı-kırmızılıları öne geçiren enfes golü taraftarı mest etti. Rumen futbolcu için övgü dolu binlerce paylaşım yapıldı.
Geçen hafta Beşiktaş'a kaybeden Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi yenerek zirveyle puan farkını eritmek istiyor. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapayan sarı-kırmızılılarda Morutan'ın müthiş golü taraftarı büyüledi.
GALATASARAY TARAFTARINI SEVİNCE BOĞDU
45+2. dakikada Barış Alper'in sağ kanattan ortasında savunmadan seken topu ceza alanı sağ çaprazında alan Morutan, ayak içiyle uzak köşeye müthiş bir plase yolladı ve takımını öne geçirdi. Rumen futbolcunun harika golü karşısında sarı-kırmızılı taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı. Genç yıldızın adı, yapılan övgü dolu paylaşımların ardından sosyal medya gündeminin zirvesine oturdu.
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