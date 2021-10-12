Mustafa Tütüncü: 'Rizespor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyoruz' - Haberler Spor
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Mustafa Tütüncü: "Rizespor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Mustafa Tütüncü:

GZT Giresunspor'da Kulüp Asbaşkanı Mustafa Tütüncü, lige verilen milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini belirterek, Çaykur Rizespor maçına galibiyet parolası ile hazırlandıklarını söyledi.

GZT Giresunspor'da Kulüp Asbaşkanı Mustafa Tütüncü, lige verilen milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini belirterek, Çaykur Rizespor maçına galibiyet parolası ile hazırlandıklarını söyledi.

GZT Giresunspor Kulüp Asbaşkanı Mustafa Tütüncü, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, milli maç arasının hem eksikleri gidermek hem de takımda sakatlığı bulunan oyuncuların iyileşme süreçleri açısından iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Süper Lig'in 9. haftasında Karadeniz derbisinde karşılaşacakları Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getiren Tütüncü, "Deplasmanda 1-0 kazandığımız Göztepe maçından sonra oyuncularımız 4 günlük izin yaptılar. Ardından geçen hafta içerisinde 9. haftada sahamızda Çaykur Rizespor ile oynayacağımız Karadeniz derbisinin hazırlıklarına başladık. Rize karşılaşmasının hazırlıklarını kendi tesislerimizde sürdürüyoruz. Oyuncularımızın antrenmanlarda sergiledikleri olumlu tablodan memnunuz. Rizespor maçına da galibiyet parolasıyla hazırlanıyoruz. İki kulüp için de büyük önem taşıyan bu zorlu 90 dakikayı kazanıp kendi evimizdeki ilk galibiyetimizi almak ve Göztepe deplasmanında elde ettiğimiz 3 puanı daha da anlamlı hale getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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