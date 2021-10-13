Mostafa Mohamed'in Galatasaray Macerası - Haberler Spor
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Mostafa Mohamed'in Galatasaray Macerası

Dugout - Haberler | Spor

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna kattığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, yarım sezon boyunca gösterdiği performansla hem taraftarın hem de teknik heyetin takdirini kazandı. Gelin Mısırlı oyuncunun Galatasaray macerasına göz atalım.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna kattığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, yarım sezon boyunca gösterdiği performansla hem taraftarın hem de teknik heyetin takdirini kazandı. Gelin Mısırlı oyuncunun Galatasaray macerasına göz atalım.

Mostafa Mohamed'in Galatasaray Macerası
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