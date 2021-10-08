Milyonları peşinden sürükleyen Cristiano Ronaldo da reddedilmeyi tatmış: Tipim değildi
2018 yılında futbolculuk kariyerini sonlandıran eski futbolcu Jermaine Pennat'ın eski eşi Alice Goodwin, sosyal medyadan Ronaldo'yla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Bir dönem ilişki yaşadıklarına dair söylentiler çıkan Goodwin, "Ronaldo ile görüştünüz mü?" sorusuna yanıt olarak "Hayır, o benim tipim değil" diyerek Portekizli yıldızı reddettiğini açıkladı.
Bir dönem Ronaldo'yla ilişki yaşadıklarına dair söylentiler çıkan emekli futbolcu Jermaine Pennat'ın eski eşi Alice Goodwin, sosyal medyadan Portekizli yıldızla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.
355 BİN TAKİPÇİSİNE DUYURDU
Instagram'da 355 bin takipçisi bulunan Alice Goodwin, bir takipçisinin "Ronaldo ile görüştünüz mü?" sorusuna yanıt olarak, "Hayır, o benim tipim değil" yazdı. Goodwin, Ronaldo'nun Arjantinli model Georgina Rodriguez ile olan ilişkisinden önce romantik olarak bağlantı kurduğu birkaç modelden biriydi.
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