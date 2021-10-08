Milyonları peşinden sürükleyen Cristiano Ronaldo da reddedilmeyi tatmış: Tipim değildi

Bir dönem Ronaldo'yla ilişki yaşadıklarına dair söylentiler çıkan emekli futbolcu Jermaine Pennat'ın eski eşi Alice Goodwin, sosyal medyadan Portekizli yıldızla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

355 BİN TAKİPÇİSİNE DUYURDU

Instagram'da 355 bin takipçisi bulunan Alice Goodwin, bir takipçisinin "Ronaldo ile görüştünüz mü?" sorusuna yanıt olarak, "Hayır, o benim tipim değil" yazdı. Goodwin, Ronaldo'nun Arjantinli model Georgina Rodriguez ile olan ilişkisinden önce romantik olarak bağlantı kurduğu birkaç modelden biriydi.

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