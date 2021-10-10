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Milli yelkenci Umut Eyriparmak, Avrupa üçüncüsü oldu

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Milli yelkenci Umut Eyriparmak, Avrupa üçüncüsü oldu

Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen 2021 Laser Senior Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Umut Eyriparmak, laser radial erkekler kategorisinde üçüncü oldu.

Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen 2021 Laser Senior Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Umut Eyriparmak, laser radial erkekler kategorisinde üçüncü oldu.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14 ülkeden 26 yelkencinin mücadele ettiği laser radial erkekler kategorisinde Umut Eyriparmak (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) 10 yarış sonunda elde ettiği 32 net puanla Avrupa üçüncülüğünü, 21 yaş altı kategorisinde ise Avrupa ikinciliğini elde etti.

Ali Zorbey Pekiner (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) 12'nci, Efe Buğra Sönmez (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) 16'ncı, Sinan Emre Saygılı (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) 19. sırada yer aldı.

27 ülkeden 105 yelkencinin yarıştığı laser standard sınıfında da Berkay Abay (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 32'nci, Yiğit Yalçın Çitak (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 34'üncü, Umut Efe Alpkoçak (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) 62'nci, Doruk Demircan (Arkası Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü) 90. sırada şampiyonayı tamamladı.

28 ülkeden 69 yelkenci mücadele ettiği laser radial kadınlar sınıfında ise Ecem Güzel (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) 21'inci, Deniz Dönertaş (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 49'uncu, Lara Nalbanoğlu (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 60. oldu.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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