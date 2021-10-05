Milli futbolcular Caner Erkin ve Berkan Kutlu Norveç maçı öncesi konuştu

İSTANBUL (DHA) - Caner Erkin : Milli takımda olduğum için mutluyum

Berkan Kutlu: Milli takımda olmak benim ve ailem için büyük gurur

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER/İSTANBUL, - 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 Ekim'de İstanbul'da Norveç'le ve 11 Ekim'de deplasmanda Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Milli futbolcular Caner Erkin ve Berkan Kutlu antrenman öncesi basın mensuplarını sorularını yanıtladı.

Kırmızı-beyazlılarda Cengiz Ünder ve Merih Demiral tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı. Milliler yarın yapacağı antrenmanla Norveç maçı hazırlıklarını sürdürecek.