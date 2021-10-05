Milli futbolcular Caner Erkin ve Berkan Kutlu Norveç maçı öncesi konuştu
Caner Erkin: Milli takımda olduğum için mutluyum Berkan Kutlu: Milli takımda olmak benim ve ailem için büyük gururİbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER /İSTANBUL, - 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 Ekim'de İstanbul'da Norveç'le ve 11 Ekim'de deplasmanda Letonya ile karşılaşacak A Milli...
İSTANBUL (DHA) - Caner Erkin : Milli takımda olduğum için mutluyum
Berkan Kutlu: Milli takımda olmak benim ve ailem için büyük gurur
İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER/İSTANBUL, - 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 Ekim'de İstanbul'da Norveç'le ve 11 Ekim'de deplasmanda Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Milli futbolcular Caner Erkin ve Berkan Kutlu antrenman öncesi basın mensuplarını sorularını yanıtladı.ERKİN: MİLLİ TAKIMDA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUMMilli takıma yeniden geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Erkin, "Uzun seneler milli formayı terletiyorum. Çok mutlu oldum, Avrupa Şampiyonası'nda da olmak isterdim. Elimden geleni yapmaya da hazırım" dedi. "MİLLİ TAKIMDA PROBLEM YOK, OLMAMALI DA"Milli takım için de herhangi bir problem olmadığına vurgu yapan Erkin, "Önceden de milli takımda bir sorun yoktu. Şimdi yeni bir gelişme oldu. Yeni hocamız geldi burada hepimiz kardeşiz. Milli takımda böyle problemler olmadı, olmamalı da zaten" ifadelerini kullandı. Norveç maçına büyük bir önem verdiklerini söyleyen Erkin, "Önce Norveç maçını düşünmek lazım. Şu anki konumda onlar rakibimiz. Norveç'i yenecek güçteyiz. Elimizden geleni yapacağız ve yeneceğimize de inanıyorum" açıklamasında bulundu. "HER HOCANIN FARKLI BİR SİSTEMİ VAR"Milli takımda yer alan her teknik adamın elinden geldiğini yaptığına vurgu yapan Erkin, "Şenol Güneş çok değerli bir hoca, Kuntz hocamız da çok değerli. Burası milli takım ve gelen her hoca elinden geleni yapıyor. Bundan kimsenin şüphesi yoktur. Yeni gelen hocanın farklı bir sistemi vardır, burada bir değişiklik olur futbolcu değişebilir. Biz de hocamızın ne istediğine inanarak devam edeceğiz" diye konuştu. "HOCA SİSTEMİNİ BİZE YANSITMAYA ÇALIŞIYOR"Teknik direktör Kuntz'un sistemine alışmaya çalıştıklarını söyleyen Erkin, "Hoca geleli az bir süre oldu ama oynatmak istediği futbolu bize yansıtmaya çalışıyor. Biz de bu futbolu oynamaya çalışıyoruz. Buradan da ne oynayacağımızı söylemeyeyim. O sisteme uyarsak Norveç maçında sorun olmayacaktır" dedi. BERKAN KUTLU: MİLLİ TAKIMDA OLMAK BENİM VE AİLEM İÇİN BÜYÜK GURURMili takıma çağrıldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Berkan Kutlu, "A Milli Takıma katıldığım için çok mutluyum. Benim ve ailem için büyük bir gurur. Görevimizin farkındayız, 4 maçımız var. 4 maçı en iyi şekilde oynayarak önümüze bakacağız" diye konuştu. "HOCAMIZIN SÖYLEDİKLERİNİ SAHADA YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"Teknik direktör Kuntz'un istediklerini sahada yapmaya çalışacaklarını söyleyen Kutlu, "Yeni bir hoca ve yeni bir atmosfer. Önceki kampta burada olmadığım için geçmişle ilgili bir şey diyemem ama gelecek ile ilgili toplantılarımız oldu. Şu an taktik ve teknik üzerine de konuştuk. Hocamızın bize söylediklerini sahada pratik etmeye çalışacağız" açıklamasında bulundu. "MİLLİ TAKIMDA KALICI OLMAK EN ÖNEMLİSİ"Milli takımda kalıcı olmak istediğini söyleyen Kutlu, "Üzülmedim ve daha çok çalıştım. Buradayım ama en önemlisi gelmek değil kalıcı olmak. Milli takıma gelip kalıcı olmak en önemlisi" dedi. "BUGÜNÜ VE GELECEĞİ DÜŞÜNÜYORUZ"Genç bir jenerasyon olduklarını söyleyen Kutlu, "Alman ekolüne yakınım ben İsviçre'de eğitim aldım. Hocanın taktik analizlerinde benzer şeyleri gördüm. Bize çok şey katabilir, inşallah çok güzel olacak. Milli takıma çağrıldım ve hocanın istekleri var. İstekler üzerine gitmemiz lazım. Genç bir jenerasyon var. Bugünü kurtaralım yarın umrumuzda olmasın değil. Bugünü ve geleceği düşünüyoruz" dedi. "İLETİŞİM SORUNU YOK"Takımda teknik ekip ve oyuncular arasında iletişim sorunu olmadığını da söyleyen Kutlu, "Takımda hemen hemen herkes İngilizce konuşuyor. Anlaşamama gibi şans olmadığını düşünüyorum" diye konuştu. NORVEÇ MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 Ekim'de İstanbul'da Norveç karşılaşacak milliler bu akşam yaptığı çalışmayla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde basına açık yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. El topu oynayan milliler daha sonra geçiş oyunu üzerinde durdu. Kuntz, oyunu sürekli durdurarak oyunculara uyarılarda bulundu.
Kırmızı-beyazlılarda Cengiz Ünder ve Merih Demiral tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı. Milliler yarın yapacağı antrenmanla Norveç maçı hazırlıklarını sürdürecek.