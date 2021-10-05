Milli ara takımlara iyi gelecek

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş nefes aldı

Fenerbahçe'de sakatlar dönüyor

Ata SELÇUK/ - Süper Lig'de 8'inci haftanın tamamlanmasının ardından milli araya girilirken, takımlar bu ara sayesinde nefes aldı.

Süper Lig'in diğer ekiplerinde de sakat isimlerin sayısı düşmeyi sürdürürken, milli ara sonrasında birçok takımın sakat futbolcularına kavuşması bekleniyor.