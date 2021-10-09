Messi, Barcelona'dan ayrılma kararının arka planını ilk kez anlattı: Başka çarem yoktu

Lionel Messi'nin yaz transfer döneminde Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e gitmesi büyük ses getirmişti. Arjantinli yıldız, Fransız basınına ilk kez röportaj verdi. Ayrılık kararının arka planını anlatan Messi, PSG ile ilgili ilk izlenimlerini de paylaştı.

Lionel Messi'nin açıklamaları şöyle:

"BARCELONA SÖZLEŞMEMİ YENİLEYEBİLECEK ŞARTLARI SAĞLAMAMIŞTI"

Copa America'dan Barcelona'ya yeni sezona hazırlanmak için geri döndüm. Amacım yeni sözleşme imzalayıp hemen idmanlara başlamaktı. Her şeyin çözülmüş olduğunu düşünüyordum, sadece imzam eksik sanıyordum. Ancak Barcelona'ya döndüğümde, artık takımda kalamayacağımı ve başka bir kulüp bulmam gerektiğini gördüm çünkü Barcelona sözleşmemi yenileyebilecek şartları sağlayamamıştı. Bu tüm planlarımı alt üst etti.

"BUNU KABUL ETMEK ZORUNDAYIM"

Barcelona'dan ayrılmak tabii ki zordu, beni sarstı. Evimden ve ailenden ayrılmak zorunda kaldığını kendine söylemek tüm rutinini bozuyor. Çocuklar farklı okullara gidecek, farklı bir yerde yaşayacak. Kariyerimde büyük bir yenilikti bu. Aklımdan çok farklı şeyler geçti ancak ayrılmaktan başka çarem yoktu. Bunu kabul etmek zorundaydım.

"ŞU ANDA GERÇEKTEN MUTLUYUM"

Barcelona, benim takımda devam etmeyeceğimi belirten bir açıklama paylaştı ve o noktadan itibaren kendine nereye gideceğimi sormaya başladım. Kariyerime devam etmek için yeni bir kulüp bulmalıydım. Şanslıyım ki birçok kulüp benimle temasa geçti ve onlardan biri de PSG'ydi. En baştan beri bana çok güzel yaklaştılar. Beni gerçekten istediklerini, bana değer verdiklerini gösterdiler. Onlara teşekkür ederim, şu anda PSG'de olduğum için gerçekten mutluyum.

"PROJEYE İKNA OLDUM"

Başka teklifler olsa da çabucak karar verdiğimi söylemem lazım. Görüşmeler başladı ve her şeyin çabukça hallolması kolay değildi ama kısa sürede halledildi. Projeye ikna oldum, kulübün hedeflerinden etkilendim, oyunculardan, kadrodan etkilendim. Tüm bu faktörler her şeyin çabucak halledilmesini sağladı.

"BURADA BENİM GİBİ İSPANYOLCA KONUŞAN ÇOK OYUNCU VAR"

Neymar, Di Maria ve Leandro Paredes'in burada olması da önemli bir faktördü. Yeni bir ülkede soyunma odasında tanıdığım arkadaşlarımın olacağı gerçeği adaptasyonumu kolaylaştıracaktı. Bu düşüncem de doğru çıktı, adaptasyonum çok hızlıydı çünkü burada benim gibi İspanyolca konuşan çok oyuncu var.

"HEPSİ MUTLUYDU, HEYECANLIYIK"

Arjantin Milli Takımı'nda da açıkçası transfer için benimle konuştular. Bana sürekli PSG'ye transfer olmamı söylüyorlardı ama benim Barcelona'da kalmak istediğimi de biliyorlardı. Paris'e geleceğimi söylediğimde onlar için de sürpriz oldu. Hepsi mutluydu, heyecanlıydık.

"POCHETTINO KARARIMDA ETKİLİYDİ"

Pochettino da çok açık kararımda etkiliydi. Aynı ülkeden bir teknik adamla çalışmak kesinlikle yardımcı oluyor. Aynı dili konuşuyorsun, önceden birbirinizi tanıyorsunuz. İşlerin daha hızlı ilerlemesini sağladı.

SUAREZ Mİ, NEYMAR MI?

Messi-Suarez-Neymar mı yoksa Messi-Neymar-Mbappe mi? Aralarındaki fark ilk olarak tabii ki yaş (Gülüyor). Neymar ile birlikte oynadığımızda daha gençtim. Şimdi genç olan Mbappe. Mbappe ile Suarez çok farklı oyuncular. Suarez net bir 9 numara, ceza alanında çok iyi, çok fazla gol atabiliyor. Kylian ise topu daha çok ayağında istiyor, çok güçlü ve hızlı bir oyuncu. Boşluk verdiğinde seni öldürüp çok fazla gol atabilir. İkisi de harika oyuncular ama farklı özellikleri var.

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