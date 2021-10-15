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Mert Günok eski takımına karşı

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Mert Günok eski takımına karşı

Beşiktaş'ın milli file bekçisi Mert Günok, Başakşehir karşısında eski takımı önünde ilk 11'de sahaya çıktı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ın milli file bekçisi Mert Günok, Başakşehir karşısında eski takımı önünde ilk 11'de sahaya çıktı.

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı milli file bekçisi Mert Günok, siyah-beyazlı forma altında eski takımına karşı sahaya çıktı. 2017 yılında Bursaspor'dan Başakşehir'e transfer olan ve 4 sezon boyunca turuncu-lacivertli takımın formasını giyip 1 kez de şampiyonluk yaşayan Mert, sezon başında Beşiktaş'a transfer olarak 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Mert Günok bu sezon 3-2 kazanılan Antalyaspor ve 2-1 kaybedilen Altay maçlarında 90 dakika sahada kalırken, Beşiktaş forması altında 3. maçına eski takımı Başakşehir karşısında çıktı.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Gökhan Kılınçer/İHA)

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