Mersin'de Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu heyecanı

TOROSLAR, MERSİN (İHA) - MERSİN (İHA) – Toroslar Belediyesinin, Mersin Valiliği himayesinde paydaş kurumların desteğiyle düzenleyeceği Toroslar Uluslararası Yarı Maratonunun hazırlıkları sürüyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "5 kategoride düzenlenecek yarı maratonumuzda sporcular şampiyonluk için ter dökecek ve o gün şampiyonluk tacını çocuklarımız ve özel sporcularımız taşıyacak" dedi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz öncülüğünde düzenlenecek Toroslar Uluslararası Yarı Maraton ile binlerce sporcuyu ağırlayacak. Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde, paydaş kurum ve kuruluşların desteğiyle 21 Kasım'da gerçekleşmesi planlanan Toroslar Uluslararası Yarı Maratonunun 2. Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı.

Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya, Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet, Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağrı Çetin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Vedat Akyar, Trafik Denetleme Şube Müdürü Ali Garanlı, Toroslar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Harun Reşit Çimen, Atletizm İl Temsilcisi Halil Oğuz, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Temsilcisi Ali Adalıoğlu, kurum temsilcileri ve belediye başkan yardımcılarıyla teknik ekip katıldı. Toplantıda, maraton hakkında bilgiler verildi, karşılıklı görüş alışverişine bulunuldu.

Parkur resmi olarak onaylandı

5 kategoride gerçekleşecek Toroslar Uluslararası Yarı Maratonunun başlangıç ve bitiş noktaları, Türkiye Atletizm Federasyonunca görevlendirilen sertifikalı parkur ölçümcüleri tarafından belirlendi. Ölçümleri uluslararası standartlara uygun olarak yapılan parkur, resmi olarak onaylandı.

Özel sporcular, yarı maratonda gönüllerin şampiyonu olacak

Yerli ve yabancı sporcunun ter dökeceği, 21 kilometre 97,5 metre uzunluğundaki yarı maratonun yanı sıra 10 kilometrelik koşu, 3 kilometrelik halk koşusu ve 100 metrelik çocuk koşusu ile 400 metrelik özel sporcular koşusu yarı maratona renk katacak.

"Katkı sağlayacak paydaş kurum ve kuruluşlarımıza çok teşekkür ederim"

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, "Kentimiz için çok önemli bir spor etkinliğine ev sahipliği yapacağız. Toroslarımızda ilk kez düzenleyeceğimiz bu maraton ile binlerce sporcuyu ağırlayacak olmaktan dolayı mutluyuz. Katkı sağlayacak paydaş kurum ve kuruluşlarımıza çok teşekkür ederim, çünkü yarı maratonun kentimize katacağı değer, birlik ve beraberliğimizin sonucu olacak. 5 kategoride düzenlenecek yarı maratonumuzda sporcular şampiyonluk için ter dökecek ve o gün şampiyonluk tacını çocuklarımız ve özel sporcularımız taşıyacak. Yaptığımız tüm çalışmalarda gönüllere dokunmak bizleri daha da motive ediyor. Toplum sağlığına faydası olacak her türlü etkinliğin altına imzamızı atmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MERSİN