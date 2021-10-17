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Mersin'de düzenlenen Soli Pompeiopolis Yüzme Maratonu başladı

AA / Serkan Avci - Haberler | Spor
Mersin'de düzenlenen Soli Pompeiopolis Yüzme Maratonu başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, bu yıl ilk kez düzenlenen Soli Pompeiopolis Yüzme Maratonu, 69 sporcunun katılımıyla başladı.

MEZİTLİ, MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesince, bu yıl ilk kez düzenlenen Soli Pompeiopolis Yüzme Maratonu, 69 sporcunun katılımıyla başladı.

Yüzme maratonunun ilk yarışı olan 1200 metrelik kısa parkur, Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi sahilinde organize edildi. Parkurda yarışan 29 sporcu, dereceye girmek için kulaç attı.

Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki sahil bandında yer alan Mersin İdman Yurdu Meydanı'ndan, 8 bin 400 metrelik uzun parkurun yüzüleceği ikinci etap yarışlarını ise Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başlattı.

Müsabakaya katılan sporcular, teknelerle organizasyonu takip eden hakemler gözetiminde Akdeniz'in mavi sularında kulaç atıyor. Aileler de sporculara kıyı şeridinden destek veriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, AA muhabirine, Mersin'in önemli bir spor kenti olduğunu söyledi.

Mersin'in eşsiz bir kıyı şeridine ev sahipliğini yaptığını anlatan Seçer, organizasyonun kentin tanıtımına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Seçer, organizasyonu ilerleyen yıllarda uluslararası boyuta taşımayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

AA / Serkan Avci - Spor Haberleri
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