SPOR Mehmet Okur: Türk basketbolunun geleceği çok aydınlık
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SPOR Mehmet Okur: Türk basketbolunun geleceği çok aydınlık"Yunanistan maçları her zaman duygusaldır, ekstra motive olmamız gerekiyor""İyi bir jenerasyon yakaladık""Alperen Şengün'ün All-Star sonrasında çok daha iyi süreler alıp, o dakikaları da daha iyi değerlendireceğini düşünüyorum""Ömer...
SPOR Mehmet Okur: Türk basketbolunun geleceği çok aydınlık
"Yunanistan maçları her zaman duygusaldır, ekstra motive olmamız gerekiyor"
"İyi bir jenerasyon yakaladık"
"Alperen Şengün'ün All- Star sonrasında çok daha iyi süreler alıp, o dakikaları da daha iyi değerlendireceğini düşünüyorum"
"Ömer Faruk Yurtseven kendisini ispatladı"
"Furkan Korkmaz ve Cedi Osman artık veteran konumunda, aldıkları dakikaları en iyi şekilde değerlendiriyorlar"