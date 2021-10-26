Marmaris Uluslararası Yelken Yarışları'nda renkli görüntüler - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marmaris Uluslararası Yelken Yarışları'nda renkli görüntüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Marmaris Uluslararası Yelken Yarışları'nda renkli görüntüler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen yelken yarışları devam ederken, rüzgarı bekleyen yarışçılar renkli görüntüler sergiledi.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen yelken yarışları devam ederken, rüzgarı bekleyen yarışçılar renkli görüntüler sergiledi.

Rusya, Avusturalya, Ukrayna, Bulgaristan, Letonya, Türkiye, Romanya, Kazakistan, Almanya, İspanya, Estonya ülkelerinden 123 tekne ile bin 200 yelkencinin mücadele ettiği, yarışın ikinci gününde Marmaris Körfez dışında Kadırga Koyu açıklarında yarıştı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen Marmaris Uluslararası 32. Yarış Haftası'nın ikinci gününde de rüzgarı bekleyen yelkenciler renkli görüntüler sergiledi. Yarışçıların kimi güneşlendi, kimi dans ederek, havanın yarışa uygun koşullara dönmesini bekledi. - MUĞLA

Marmaris Uluslararası Yelken Yarışları'nda renkli görüntüler

Marmaris Uluslararası Yelken Yarışları'nda renkli görüntüler

Marmaris Uluslararası Yelken Yarışları'nda renkli görüntüler

Marmaris Uluslararası Yelken Yarışları'nda renkli görüntüler

Marmaris Uluslararası Yelken Yarışları'nda renkli görüntüler

Marmaris Uluslararası Yelken Yarışları'nda renkli görüntüler

Marmaris Uluslararası Yelken Yarışları'nda renkli görüntüler

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title