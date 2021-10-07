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Malatya Barosu hazırlık maçında galip

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Malatya Barosu hazırlık maçında galip

Kahramanmaraş Barosu tarafından organize edilen Barolar Arası Futbol Turnuvasına katılan Malatya Barosu, Elazığ Barosu ile bir dostluk karşılaşması oynadı.

MALATYA (İHA) - Kahramanmaraş Barosu tarafından organize edilen Barolar Arası Futbol Turnuvasına katılan Malatya Barosu, Elazığ Barosu ile bir dostluk karşılaşması oynadı.

Malatya Barosu avukatlarından oluşan futbol takımı, Kahramanmaraş'ta düzenlenecek olan Barolar Arası Futbol Turnuvası öncesi Elazığ Barosu avukatlarından oluşan futbol takımı ile Malatya'da bir dostluk karşılaşması oynadı.

Bu kez adliyede değil yeşil sahada ter döken avukatların kıyasıya bir çekişmeye sahne olan mücadeleyi, Malatya Barosu 5-3 kazandı. Dostluk maçının ardından avukatlar yemekte bir araya geldi.

Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez, burada yaptığı konuşmada "Malatya Barosu ile Elazığ Barosu avukatlarından oluşan futbol takımlarımız dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma oldukça zevkli ve çekişmeli geçti. Malatya Baro'muz mücadeleyi 5-3 üstün tamamlasa da, kazanan dostluk oldu. Avukatlarımızı yeşil sahada verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum" dedi. - MALATYA

Malatya Barosu hazırlık maçında galip

Malatya Barosu hazırlık maçında galip

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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