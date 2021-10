ESKİŞEHİR (İHA) - - Mahmudiyeli atçılar idman merkezinin aktif hale getirilmesini istiyor

At yetiştiricisi Yenel Kaya: "İdman merkezi yerimiz hazır ama atıl bekliyoruz"

ESKİŞEHİR - Bazı büyükşehirlerde Türkiye Jokey Kulübü'ne ait ahır ve hipodromlarda yer olmadığı için yeni tay kabul edilmediğini iddia eden at yetiştiricisi Yenel Kaya, Mahmudiye'de bulunan at pansiyonunun idman merkezine dönüştürülmesiyle hem mevcut ahırlarda yer açılacağını hem de ilçedeki at turizminin gelişeceğini söyledi.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde yaşayan at yetiştiricisi Yenel Kaya, TJK'ya ait İstanbul, İzmir ve Bursa'da bulunan ahırlarda yeterli yer olmadığı için yeni idman taylarının kabul edilmediğini iddia etti. İlçede bulunan at çiftliklerinden her yıl 600 civarında yeni tayın sahalara gönderildiğini belirten Kaya, yetiştiricilerin yer konusunda sıkıntı yaşadığını vurguladı. Mahmudiye'de TJK'nın bünyesinde 2 bin metre kum pist ve 2 bin metre çim pist bulunmasına rağmen alanın ahır olarak kullanıldığını ifade eden Yenel Kaya, at yetiştiricileri olarak mevcut alanın idman merkezi olarak kullanılmasını istediklerini belirtti. İçerisinde bulunan at hastanesinin de diğer hipodromlarla aynı ölçü ve ebatlarda olduğunun altını çizen Kaya, yapılan merkezin ilçedeki turizm faaliyetlerini de canlandıracağını söyledi.

Türkiye'de atçılığa olan talebin her geçen gün arttığını ifade eden Yenel Kaya, "Şu anda Türkiye'de atlara çok büyük talep var. Türkiye Jokey Kulübü'nün ahırları ve hipodromları, bizim yetiştirdiğimiz atlara yetmiyor. İstanbul, İzmir ve Bursa'daki ahırlara idman tayı dediğimiz sıfır tayların alışını durdurmuşlar. Bunun nedeni de 'ahır yetersizliği' deniliyor. Sebep bu dediler bize. Diyelim ki 500 tay var ama '300 ahır var' diyorlar. Mahmudiye'de TJK'nın bünyesinde 2 bin metre kum pist ve 2 bin metre çim pist hazır. İçindeki at hastanesi diğer hipodromlarda bulunan hastanelerle aynı ölçü ve ebatlara sahip. İdman merkezi yerimiz hazır ama atıl bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"4 ay beklediğin zaman, bu sefer de sezona yetişemeyeceksin"

At yetiştiricilerinin taylarını sahalara gönderme ve idman konusunda sıkıntı yaşadığını söyleyen Kaya, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

"Atçılarımızda büyük bir yer sıkıntısı var. Hipodromlara giremiyorlar. Atlarımızı nereye koyacağız diye bekliyoruz. Bu kadar masraf ve emek harcayarak 2 buçuk yaşına getirdiğimiz taylara ahırda yer yok. 4 ay beklediğin zaman, bu sefer de sezona yetişemeyeceksin. Türkiye Jokey Kulübü'nden Mahmudiye'deki idman merkezinin aktif hale getirilmesini istiyoruz. İdman merkezi olarak kullanabileceğin bir yer yok. Hazır bir yer var ama neden kullanmıyorsun? En az 500-600 tane at burada sezona hazırlanabilir. Bu da etrafımızdaki hipodromlarda da boşluk oluşturur."