Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı iki futbolcudan etkilendiğini itiraf etti - Haberler Spor
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Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı iki futbolcudan etkilendiğini itiraf etti

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Lokomotiv Moskova'nın tribün liderlerinden Elizaveta Balyaeva, Galatasaray maçında iki futbolcudan etkilendiğini söyledi. Balyaeva, "Kerem ve Morutan'ı çok karizmatik buldum" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimizin Galatasaray'ın, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup ettiği maçta Kerem ve Morutan, güzel tribün liderinin dikkatini çekti.

Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı iki futbolcudan etkilendiğini itiraf etti

ASİST MORUTAN'DAN GELDİ

Galatasaray'ın galibiyet golünü Kerem attı, asisti Morutan yaptı. Elizaveta Balyaeva, iki futbolcudan etkilendiğini itiraf etti.

Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı iki futbolcudan etkilendiğini itiraf etti

"KARİZMATİK BULUYORUM"

Ajansspor'un aktardığı habere göre Balyaeva yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan Kerem ve Morutan'ı çok karizmatik buluyorum" ifadelerini kullandı.

Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı iki futbolcudan etkilendiğini itiraf etti

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