Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı

Norveç'le berabere kalarak büyük bir fırsatı tepen A Milli Takım'ın Letonya deplasmanında galibiyetten başka şansı yok. Grupta son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan Ay-Yıldızlılar, Letonya'yı devirerek hem kötü gidişe son vermek hem de Dünya Kupası'na katılma umutlarını sürdürmek istiyor. Kritik maç öncesinde ısınmak için sahaya çıkan A Milli Takım'da Yusuf Yazıcı'nın Rıdvan Yılmaz'ı motive etmek şekli gündeme oturdu.

"20 YAŞ DİŞİNE BAKIYOR"

Yusuf Yazıcı'nın Beşiktaşlı Rıdvan'ın boğazını sertçe tutması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Letonya-Türkiye maçının yayıncısı TRT'de ekrana gelen görüntü için maçın anlatıcıları "20 yaş dişine bakıyor işte" şeklinde yorumlar yaparken Yusuf'un Rıdvan'ı motive etmek için böyle bir hareket yaptığı belirtildi.

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