Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı
Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 8. maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'yla karşılaşıyor. Mücadele öncesinde Daugava Stadı'nda ısınmaya çıkan A Milli Takım'da Yusuf Yazıcı, Rıdvan Yılmaz'ın boğazına yapışarak bir şeyler anlattı. TRT'de ekrana gelen görüntüde Yusuf'un genç Rıdvan'ı motive etmek için bu hareketi yaptığı şeklinde yorumlar yapıldı.
Norveç'le berabere kalarak büyük bir fırsatı tepen A Milli Takım'ın Letonya deplasmanında galibiyetten başka şansı yok. Grupta son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan Ay-Yıldızlılar, Letonya'yı devirerek hem kötü gidişe son vermek hem de Dünya Kupası'na katılma umutlarını sürdürmek istiyor. Kritik maç öncesinde ısınmak için sahaya çıkan A Milli Takım'da Yusuf Yazıcı'nın Rıdvan Yılmaz'ı motive etmek şekli gündeme oturdu.
"20 YAŞ DİŞİNE BAKIYOR"
Yusuf Yazıcı'nın Beşiktaşlı Rıdvan'ın boğazını sertçe tutması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Letonya-Türkiye maçının yayıncısı TRT'de ekrana gelen görüntü için maçın anlatıcıları "20 yaş dişine bakıyor işte" şeklinde yorumlar yaparken Yusuf'un Rıdvan'ı motive etmek için böyle bir hareket yaptığı belirtildi.