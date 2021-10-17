Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Mustafa Taş, başpehlivanlığa ulaştı - Haberler
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Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Mustafa Taş, başpehlivanlığa ulaştı

AA / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Kula Belediyesince bu yıl 25'incisi düzenlenen Geleneksel Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Mustafa Taş kazandı.

Kula Belediyesince bu yıl 25'incisi düzenlenen Geleneksel Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Mustafa Taş kazandı.

Zaferiye Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Kompleksi Güreş Sahası'nda düzenlenen organizasyona, 13 kategoride 200 güreşçi katıldı.

Başpehlivanlık final müsabakasında Faruk Akkoyun'u yenen Mustafa Taş, başpehlivan oldu.

Dereceye girenlere ödülleri, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile güreş ağaları tarafından verildi.

Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Mustafa Taş, başpehlivanlığa ulaştı

Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Mustafa Taş, başpehlivanlığa ulaştı

Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Mustafa Taş, başpehlivanlığa ulaştı

Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Mustafa Taş, başpehlivanlığa ulaştı
AA / Kamil Altıparmak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Mustafa Taş, başpehlivanlığa ulaştı - Haberler
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