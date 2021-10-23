Küçükler Masa Tenisi Takım Yarışmaları Batman'da başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Küçükler Masa Tenisi Takım Yarışmaları Batman'da başladı

AA / İbrahim Toprak - Haberler | Spor
Küçükler Masa Tenisi Takım Yarışmaları Batman'da başladı

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Küçükler Masa Tenisi Takım Yarışmaları Batman'da başladı.

ŞIRNAK (AA) - Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Küçükler Masa Tenisi Takım Yarışmaları Batman'da başladı.

Müsabakalara Batman, Van, Malatya, Gaziantep, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Bitlis ve Şırnak'tan yaklaşık 100 sporcu katıldı.

Batman 19 Mayıs Spor Salonunda başlayan ve iki gün sürecek müsabakalara, illerin kız ve erkek takımları, şampiyon olabilmek için ter dökecek.

Maçlarda ilk dörde giren takımlar için yarın ödül töreni düzenlenecek.

Küçükler Masa Tenisi Takım Yarışmaları Batman'da başladı

Küçükler Masa Tenisi Takım Yarışmaları Batman'da başladı

Küçükler Masa Tenisi Takım Yarışmaları Batman'da başladı

Küçükler Masa Tenisi Takım Yarışmaları Batman'da başladı

AA / İbrahim Toprak - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title