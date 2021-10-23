ŞIRNAK (AA) - Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Küçükler Masa Tenisi Takım Yarışmaları Batman'da başladı.

Müsabakalara Batman, Van, Malatya, Gaziantep, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Bitlis ve Şırnak'tan yaklaşık 100 sporcu katıldı.

Batman 19 Mayıs Spor Salonunda başlayan ve iki gün sürecek müsabakalara, illerin kız ve erkek takımları, şampiyon olabilmek için ter dökecek.

Maçlarda ilk dörde giren takımlar için yarın ödül töreni düzenlenecek.