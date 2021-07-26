Spor köyü Eziler başarıya doymuyor
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Spor köyü Eziler başarıya doymuyor

Spor köyü Eziler başarıya doymuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DENİZLİ (İHA) – Denizli'yi Osmaniye'de yapılan U15 Milli Birlik ve Demokrasi Türkiye Şampiyonasında temsil eden Güney Eziler Spor Kulübü, hokeyde Türkiye 4'üncü olarak büyük bir başarıya imza attı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'yi Osmaniye'de yapılan U15 Milli Birlik ve Demokrasi Türkiye Şampiyonasında temsil eden Güney Eziler Spor Kulübü, hokeyde Türkiye 4'üncü olarak büyük bir başarıya imza attı. Oynadıkları tüm karşılaşmaları kart görmeden tamamladığı için Eziler, Fair Play Takımı seçildi.

Son 5-6 yıldır hem spor hem de kültürel alanlarda aldığı çeşitli başarılarla adından söz ettiren kırsal Eziler Mahallesi, 12-15 Temmuz 2021 tarihleri arasında Osmaniye'de yapılan U15 Milli Birlik ve Demokrasi Türkiye Şampiyonası'nda 4'üncü olurken, Fair Play ödülünü de alarak büyük bir başarıya imza atmış oldu.

Güney Eziler SK Kurucusu ve Başkanı Suat Arı, takımı ile gurur duyduğunu dile getirerek; "Her zaman futbolcularımdan isteğim centilmence rakibe saygı çerçevesinde mücadele etmeleri ve asla hakem kararlarına itiraz etmemeleri yönünde olmuştur. Hiçbir sporcum şampiyona boyunca hiçbir kart görmedi. Ayrıca bizim için çok daha önemlisi, 2020-2021 sezonunda hiçbir maçta kart görmeyerek Yılın Fair Play takımı seçildik. Bu bizim açımızdan gurur verici bir durum. Bu nedenle takımımı ve tüm emeği geçen çocukları kutluyorum. İnşallah bundan sonra bizi çok daha büyük başarılar bekliyor. Çünkü hedefi büyüttük" diye konuştu. - DENİZLİ

Spor köyü Eziler başarıya doymuyor
Spor köyü Eziler başarıya doymuyor
Spor köyü Eziler başarıya doymuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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