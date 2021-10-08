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Kerem Aktürkoğlu ilk golünü kaydetti

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Kerem Aktürkoğlu ilk golünü kaydetti

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Norveç maçında attığı golle ilk kez ay-yıldızlı forma ile gol sevincini yaşadı.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Norveç maçında attığı golle ilk kez ay-yıldızlı forma ile gol sevincini yaşadı.

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. maçında Norveç ile oynadığı müsabakada millilerin tek golünü Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Müsabakanın 6. dakikasında sahneye çıkan Kerem ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi.

A Milli Futbol Takımı ile 5. maçına çıkan 21 yaşındaki futbolcu bu golle ile birlikte milli forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu 84. dakikada yerini Kenan Karaman'a bıraktı.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kerem Aktürkoğlu ilk golünü kaydetti

Kerem Aktürkoğlu ilk golünü kaydetti

Kerem Aktürkoğlu ilk golünü kaydetti

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Haber: Kerem Aktürkoğlu ilk golünü kaydetti - Haberler
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