Kasımpaşa kazanmayı hatırladı! Birbirinin kopyası iki golle Malatya'yı devirdiler - Haberler Spor
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Kasımpaşa kazanmayı hatırladı! Birbirinin kopyası iki golle Malatya'yı devirdiler

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Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, Yeni Malatya'yı 2-0 mağlup etti. Hakan Kutlu, Paşa'daki ilk maçına zaferle başladı. Kasımpaşa tam 8 maç sonra kazandı. İki gol de kornerde kafa vuruşuyla geldi.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti ve 8 maç aradan sonra kazandı.

Kasımpaşa kazanmayı hatırladı! Birbirinin kopyası iki golle Malatya'yı devirdiler

İLKLERİN MAÇI

Kasımpaşa'da Hakan Kutlu, ilk maçından 3 puanla ayrıldı. Yeni Malatyaspor'da Sumudica, 3. maçında ilk mağlubiyetini aldı.

Kasımpaşa kazanmayı hatırladı! Birbirinin kopyası iki golle Malatya'yı devirdiler

KOPYA GOLLER

54'te Sadiku kornerde arka direkte rahat bir kafu vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 73'te ise Umut Bozok kornerde bomboş kaldı ve kafa vuruşuyla golü yaptı. Hakan Kutlu'nun ilk maçında takımına aşıladığı duran top üstünlüğü dikkat çekti.

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