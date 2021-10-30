Kasımpaşa kazanmayı hatırladı! Birbirinin kopyası iki golle Malatya'yı devirdiler
Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, Yeni Malatya'yı 2-0 mağlup etti. Hakan Kutlu, Paşa'daki ilk maçına zaferle başladı. Kasımpaşa tam 8 maç sonra kazandı. İki gol de kornerde kafa vuruşuyla geldi.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti ve 8 maç aradan sonra kazandı.
İLKLERİN MAÇI
Kasımpaşa'da Hakan Kutlu, ilk maçından 3 puanla ayrıldı. Yeni Malatyaspor'da Sumudica, 3. maçında ilk mağlubiyetini aldı.
KOPYA GOLLER
54'te Sadiku kornerde arka direkte rahat bir kafu vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 73'te ise Umut Bozok kornerde bomboş kaldı ve kafa vuruşuyla golü yaptı. Hakan Kutlu'nun ilk maçında takımına aşıladığı duran top üstünlüğü dikkat çekti.
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