Kasımpaşa kazanmayı hatırladı! Birbirinin kopyası iki golle Malatya'yı devirdiler

Kasımpaşa, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti ve 8 maç aradan sonra kazandı.

İLKLERİN MAÇI

Kasımpaşa'da Hakan Kutlu, ilk maçından 3 puanla ayrıldı. Yeni Malatyaspor'da Sumudica, 3. maçında ilk mağlubiyetini aldı.

KOPYA GOLLER

54'te Sadiku kornerde arka direkte rahat bir kafu vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 73'te ise Umut Bozok kornerde bomboş kaldı ve kafa vuruşuyla golü yaptı. Hakan Kutlu'nun ilk maçında takımına aşıladığı duran top üstünlüğü dikkat çekti.

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