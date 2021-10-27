Kasımpaşa'dan bomba hamle! Ya Guti Hernandez ya da Ersun Yanal

Sezona Şenol Can'la başlayıp ardından Cihat Arslan'la devam eden Kasımpaşa'da üçüncü kez teknik adam takımın başına geçecek. Masaya Guti Hernandez ve Ersun Yanal isimleri geldi.

Kariyerinin başındaki Guti, Süper Lig'den teklif aldığını açıklamıştı. Ersun Yanal da markasını tekrar parlatma niyetinde. İki hoca da iştahlı.

GUTI AĞIR BASIYOR

Sportif Direktör Serkan Reçber, iki hoca arasında detaylı rapor hazırlayacak. Reçber'in tavsiyesi hoca tercihinde etkili olacak. Guti Hernandez isminin biraz daha ağır bastığı konuşuluyor.

Guti, Real Madrid alt yaş takımlarını çalıştırdı, Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yaptı. Son olarak Almeria'nın teknik direktörlüğünü yaptı. 22 maçta 1.45 ortalama yakaladı.

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet