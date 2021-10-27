Kasımpaşa'dan bomba hamle! Ya Guti Hernandez ya da Ersun Yanal
Cihat Arslan ile yolları ayıran Kasımpaşa'da hoca arayışı var. Guti Hernandez ve Ersun Yanal isimleri masaya geldi. İki teknik adam da boş durumda. Kararı Sportif Direktör Serkan Reçber'in raporu belirleyecek.
Sezona Şenol Can'la başlayıp ardından Cihat Arslan'la devam eden Kasımpaşa'da üçüncü kez teknik adam takımın başına geçecek. Masaya Guti Hernandez ve Ersun Yanal isimleri geldi.
Kariyerinin başındaki Guti, Süper Lig'den teklif aldığını açıklamıştı. Ersun Yanal da markasını tekrar parlatma niyetinde. İki hoca da iştahlı.
GUTI AĞIR BASIYOR
Sportif Direktör Serkan Reçber, iki hoca arasında detaylı rapor hazırlayacak. Reçber'in tavsiyesi hoca tercihinde etkili olacak. Guti Hernandez isminin biraz daha ağır bastığı konuşuluyor.
Guti, Real Madrid alt yaş takımlarını çalıştırdı, Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yaptı. Son olarak Almeria'nın teknik direktörlüğünü yaptı. 22 maçta 1.45 ortalama yakaladı.