KARACABEY, BURSA (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor'da teknik direktör İbrahim Cezayir ile yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile sözleşmesi sona eren teknik direktörümüz İbrahim Cezayir'e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.