Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda ödüller sahiplerini buldu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nun ardından ödül töreni düzenlendi.

Ürgüp ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende, 64 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 sporcunun katılımıyla dün gerçekleştirilen yarışta parkurları başarıyla tamamlayan sporculara ödülleri takdim edildi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 119 kilometrelik parkurda erkeklerde birincilik ödülünü İsviçre'den Diego Pazos'a, ikincilik ödülünü Ukrayna'dan Yaroslav Yaroshuk'a, üçüncülük ödülünü de aynı ülkeden Nazarii Hnat'a, kadınlarda ise birincilik ödülünü Polonya'dan Dominika Stelmach'a, ikincilik ödülünü Türkiye'den Serpil Budak'a, üçüncülük ödülünü de Gülsen Eser'e verdi.

63 kilometrelik parkurda erkeklerde birinci olan Fransa'dan Mathieu Blanchard, ikinci olan Türkiye'den İrem Can Ayaz ve üçüncü olan Oğuzhan Emre Singer ile kadınlarda birinci olan Rusya'dan Ekaterina Osmakova, ikinci olan Fransa'dan Kathleen Leguin ve üçüncü olan Türkiye'den Rezeda Galyamova ödüllerini kentteki protokol üyelerinden aldı.

38 kilometrelik parkurda erkekler birincisi Ukrayna'dan Oleksandr Chenikalo, ikinci Hindistan'dan Sampathkumar Subramanian, üçüncü Belçika'dan Cedric Hauben ile kadınlar birincisi Türkiye'den Meryem Kılıç Gündoğdu, ikinci Aysel Yalaç, üçüncü Rusya'dan Ekaterina Savkina'ya da ödülleri sponsor firma temsilcilerince verildi.