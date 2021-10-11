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Kahta'da Amatör Spor Haftası kapanış töreni yapıldı.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kahta'da Amatör Spor Haftası kapanış töreni yapıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Amatör Spor Haftası kapanış töreni ile sona erdi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Amatör Spor Haftası kapanış töreni ile sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak 4 - 10 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenen, "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri, Kahta'da düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, her yaştan insanın spor yapabileceği, düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasına özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini ve Amatör Spor Haftası boyunca 10 farklı branşta sportif etkinlikler yapıldığını belirterek, müsabakalarda mücadele eden tüm sporcuları tebrik etti.

Kapanış törenine, İlçe Emniyet Müdürü Oray Yeniay, İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Can, Yazı İşleri Müdürü Sırrı İnan, Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Türk ve Mesut Coşkun, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, kurum amirleri, antrenörler, sporcular ve aileleri katılırken hafta boyunca yapılan etkinliklerde başarılı olan sporculara madalya ve kupa takdimi yapıldı. - ADIYAMAN

Kahta'da Amatör Spor Haftası kapanış töreni yapıldı.

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