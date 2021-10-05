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Kadınlar Şampiyonlar Kupası: VakıfBank: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 0

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Kadınlar Şampiyonlar Kupası: VakıfBank: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 0

Kadınlar Şampiyonlar Kupası Finali'nde Vakıfbank ile Eczacıbaşı Dynavit, Burhak Felek Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Kadınlar Şampiyonlar Kupası Finali'nde Vakıfbank ile Eczacıbaşı Dynavit, Burhak Felek Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Kadınlar Şampiyonlar Kupası sahibini buldu. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, Eczacıbaşı Dynavit'e karşı üstün bir oyun ortaya koyan Vakıfbank, salondan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak kupaya uzanan taraf oldu.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt, Ebru Kaya

Vakıfbank: Cansu, Kübra, Gabi, Haak, Hackley, Zehra, Buket, Tuğba, Ayça (L), Meryem

Antrenör: Giovanni Guedetti

Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Beyza, Merve, Hande, McKenzie, Ognjenovic, Simge (L), Saliha, Heyrman, Fatma

Antrenör: Ferhat Akbaş

Setler: 3-0 (25-21, 25-19, 25-19)

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kadınlar Şampiyonlar Kupası: VakıfBank: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 0

Kadınlar Şampiyonlar Kupası: VakıfBank: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 0

Kadınlar Şampiyonlar Kupası: VakıfBank: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 0

Kadınlar Şampiyonlar Kupası: VakıfBank: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 0

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Haber: Kadınlar Şampiyonlar Kupası: VakıfBank: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 0 - Haberler
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