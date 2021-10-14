Joher Khadim Rassoul: 'Kaptanlıkla beraber daha fazla sorumluluk aldım' - Haberler Spor
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Joher Khadim Rassoul: "Kaptanlıkla beraber daha fazla sorumluluk aldım"

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Spor
Joher Khadim Rassoul:

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kaptanı Senegalli Joher Khadim Rassoul, "Kaptanlıkla beraber daha fazla sorumluluk aldığımı hissediyorum.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kaptanı Senegalli Joher Khadim Rassoul, "Kaptanlıkla beraber daha fazla sorumluluk aldığımı hissediyorum. Buda kendime güvenmemi sağladı" dedi.

Adana Demirspor, ligin 9. haftasında evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam eden idman taktik çalışmayla sona erdi.

Antrenman öncesi takım kaptanı Senegalli stoper Joher Khadim Rassoul, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Takımda her şeyin çok güzel gittiğini söyleyen Rassoul, "Her şey güzel gidiyor. Her zamanki gibi sıkı çalışıyoruz. Hocamıza teşekkür ediyorum bana kaptanlık görevi verdiği için. Daha fazla sorumluluk aldığımın farkındayım. Kaptanlıkla beraber daha fazla sorumluluk aldığımı hissediyorum. Buda kendime güvenmemi sağladı" diye konuştu.

"Adana Demirspor dışında başka bir hedefim yok"

Adana Demirspor'a konsantre olduğunu belirten Rassoul, "Farklı pozisyonlarda oynayabilirim. Bundan hiçbir zaman korkmadım. Hocamızın takdiri. O benim sol bekte oynamamı isterse sol bekte, stoperde isterse stoperde oynarım. Şuan Adana Demirspor'un oyuncusuyum ve tamamen Adana Demirspor'a konsantreyim. Adana Demirspor dışında başka bir hedefim yok. Bu takımda en üst seviyede oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor'un Senegal'de de çok fazla taraftarı olduğunu söyleyen Rassoul, "Pek çok kişi tarafından ülkemde takip ediliyor. Maç kaybedildiği zaman da kazanıldığı zamanda aranıyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan Joher Khadim Rassoul, Yeni Malatyaspor maçının çok önemli olduğunu ancak sahada kazanmak için oynayacaklarını söyledi. - ADANA

Joher Khadim Rassoul: Kaptanlıkla beraber daha fazla sorumluluk aldım

Joher Khadim Rassoul: Kaptanlıkla beraber daha fazla sorumluluk aldım

Joher Khadim Rassoul: Kaptanlıkla beraber daha fazla sorumluluk aldım

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Spor Haberleri
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Haber: Joher Khadim Rassoul: 'Kaptanlıkla beraber daha fazla sorumluluk aldım' - Haberler Spor
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