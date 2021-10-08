İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası'nda 4 gün geride kaldı - Haberler Spor
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İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası'nda 4 gün geride kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası'nda 4 gün geride kaldı

İzmit Belediyesinin düzenlediği 2. Başkanlık Kupası'nda 4 gün geride kalırken, D grubundaki ikinci maçlar yine büyük heyecan oluşturdu.

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesinin düzenlediği 2. Başkanlık Kupası'nda 4 gün geride kalırken, D grubundaki ikinci maçlar yine büyük heyecan oluşturdu.

Yeni sezona hazırlanan amatör futbol kulüplerinin form tutması ve kaynaşması amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası'nda 4 gün geride kaldı. Günün ilk maçında Nikomedya Masterlar ile Kocaeli Masterlar karşı karşıya geldi. Kocaeli Masterler rahat bir oyunla maçı 3-0 kazarak, gruptaki puanını 4'e yükseltti. Nikomedia Masterler ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Bekirpaşa masterler 2'de 2 yaptı

Günün ikinci maçında Bekirpaşa Masterlar ile İzmit Masterler karşılaştı. Bekirpaşa Masterler maçı 2-1 kazanarak ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı ve puanını 6 yaptı. İzmit Masterler ise ikinci maçlar sonunda 1 puanda kaldı. 17 Ekim'de düzenlenecek finale kadar heyecanın aralıksız süreceği turnuvada bugün saat 19.00'da Bekirpaşa Başaran Spor - Mert Spor, 20.30'da ise Kocaeli Güneş Spor - Kadıköy Spor maçları oynanacak. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası'nda 4 gün geride kaldı

İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası'nda 4 gün geride kaldı

İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası'nda 4 gün geride kaldı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası'nda 4 gün geride kaldı - Haberler Spor
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