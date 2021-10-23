İzmir Büyükşehir Belediyespor - AESH Pylea: 27-28 - Haberler Spor
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İzmir Büyükşehir Belediyespor - AESH Pylea: 27-28

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
İzmir Büyükşehir Belediyespor - AESH Pylea: 27-28

Avrupa Hentbol Federasyonu Kadınlar Avrupa Kupası (EHF European Cup) 2'nci Tur ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan ekibi AESH Pylea'ya 28-27 mağlup oldu.

İZMİR (DHA) - Avrupa Hentbol Federasyonu Kadınlar Avrupa Kupası (EHF European Cup) 2'nci Tur ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan ekibi AESH Pylea'ya 28-27 mağlup oldu. İzmir Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı İzmir ekibinin 16-13 üstünlüğüyle sona erdi. Rövanş maçı yarın aynı salonda saat 16.00'da başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor rakibini 2 farklı mağlup etmesi halinde 3'üncü tura yükselecek.


İzmir Büyükşehir Belediyespor - AESH Pylea: 27-28

İzmir Büyükşehir Belediyespor - AESH Pylea: 27-28

İzmir Büyükşehir Belediyespor - AESH Pylea: 27-28

İzmir Büyükşehir Belediyespor - AESH Pylea: 27-28

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