İşitme Engelliler Taekwondo Türkiye Şampiyonasında Kayseri rüzgârı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İşitme Engelliler Taekwondo Türkiye Şampiyonasında Kayseri rüzgârı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
İşitme Engelliler Taekwondo Türkiye Şampiyonasında Kayseri rüzgârı

İstanbul'da yapılan İşitme Engelliler Taekwondo Türkiye Şampiyonasından Kayserili sporcular derecelerle döndü.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da yapılan İşitme Engelliler Taekwondo Türkiye Şampiyonasından Kayserili sporcular derecelerle döndü.

02 - 03 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan Şampiyonada Kayserili sporcular Yasin Çimen Türkiye Birincisi olurken, Zeliha Varol Türkiye üçüncüsü oldu. Kayseri'de 'Mutlu Çarşamba' projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren ve şampiyonada mücadele eden sporculardan Emine Karakuş, Halim Savan ve Mehmet Ayata ise ilk kez katıldıkları müsabakalarda Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attılar. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Şampiyonadan derecelerle dönen sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

İşitme Engelliler Taekwondo Türkiye Şampiyonasında Kayseri rüzgârı

İşitme Engelliler Taekwondo Türkiye Şampiyonasında Kayseri rüzgârı

İşitme Engelliler Taekwondo Türkiye Şampiyonasında Kayseri rüzgârı

İşitme Engelliler Taekwondo Türkiye Şampiyonasında Kayseri rüzgârı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Güç ünitesini değiştiren Hamilton, 10 sıra ceza aldı

Güç ünitesini değiştiren Hamilton, 10 sıra ceza aldı

 Sinan Bolat neden Milli Takım'a çağrıldı? Kuntz herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi

Sinan Bolat neden Milli Takım'a çağrıldı? Kuntz herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Rüya Tabirleri Fuat Oktay Numan Kurtulmuş Necmettin Erbakan
Magazin Gülşen Ezgi Mola Burak Sergen Seren Serengil
Spor Aykut Kocaman Stefan Kuntz Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Yaşar Kemal Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İşitme Engelliler Taekwondo Türkiye Şampiyonasında Kayseri rüzgârı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 17:37:16. #1.12#