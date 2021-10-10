- İngiltere'de Covid-19'dan bu yana ilk maraton

MANCHESTER - İngiltere'de korona virüs nedeniyle 2 yıldır iptal edilen maratonlardan en büyük ikisi ilk kez yeniden gerçekleşti.

İngiltere'de korona virüs pandemisi sebebiyle 2 yıldır aksayan maratonlar yeniden düzenlenmeye başladı. Hem başkent Londra'da hem de ülkenin en büyük ikinci kenti Manchester'da on binlerce kişi birer hafta arayla ülkenin en büyük iki maratonuna katıldı. Geçtiğimiz hafta sonu Londra maratonunun ardından, bugün gerçekleşen Manchester maratonu ilk kez yarı maraton ile aynı anda gerçekleşti. Hem Londra'da hem de Manchester'da koşucular 42 kilometre (26.2 mil) koşarak maratonu tamamladı.

İlk olarak sabah 09.35'te başlayan maratonda başlangıç anı 9 kez belirli aralıklarla tekrarladı. En son 11.30'da gerçekleşen başlangıçta maratonu tamamlamak isteyen koşucular yaklaşık 2 saat koştu. Maraton önce tekerlekli sandalye koşusu ile başlatıldı. Maratonu tamamlayan koşucular bitiş noktasında madalya ile ödüllendirildi.

İngiltere'de en büyük ikinci, dünyada ise en büyük dördüncü maraton olarak bilinen Manchester Maratonu'nda, Britanya Kalp Vakfı (BHF), Birleşik Krallık Kanser Araştırmaları ve Ulusal Sağlık Servisine yardım sağlayan The Christie gibi hayır kurumlarına bağış toplandı.

Old Trafford yakınlarından başlayan Manchester maratonu şehirde büyük coşkuyla karşılandı. Seyirciler alkış ve tezahüratlar eşliğinde koşucuları desteklerken, birçok yol da trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri maraton boyunca güvenlik önlemleri aldı.