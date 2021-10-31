Devir alma süreci resmen başladı! İşte Acun Ilıcalı'nın İngiliz takımı için ödeyeceği servet

İngiltere Championship ekibi Hull City, kulübün devredilmesine ilişkin artan söylentileri resmi açıklama ile doğruladı. Hull City'nin beyanında kulübün devrine ilişkin sürecin yaşandığı belirtildi.

50 MİLYON STERLİN

Allam ailesinin sahibi olduğu Hull City'nin, kulübü Acun Ilıcalı'ya satması bekleniyor. Ilıcalı'nın 30 milyon sterlint net, Premier Lig'e yükselme halinde 20 milyon sterlin ödeyeceği konuşuluyor.

DEVİR İŞLEMİ KASIM AYINDA

Kulübün devrine ilişkin prosedürlerin de kasım ayı sonuna kadar tamamlanma ihtimali yüksek görülüyor.

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