ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 71 Türk Telekom: 59 - Haberler Spor
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ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 71 Türk Telekom: 59

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 71 Türk Telekom: 59

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Türk Telekom'u konuk eden Aliağa Petkim Spor, rakibine 71-59'luk skorla yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Türk Telekom'u konuk eden Aliağa Petkim Spor, rakibine 71-59'luk skorla yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Salon: Enka

Hakemler: Emin Moğoulkoç xx, Semih Vural xx, Burak Yılmaz xx

Aliağa Petkim Spor: Rayalle Conger xx 8, Jamel Foreman xxx 27, Darko Planinic xx 10, Metehan Akyel x, Erol Can Çinko xx 8, Nusret Yıldırım xx 5, James Aldridge xxx 11, Sinan Sağlam x, Boran Güler x 2

Başantrenör: Can Sevim

Türk Telekom: Aaron Malik Harrıson xx 22, Samet Geyik x 2, Berk Demir xx 8, Octavıus Todd Humes Ellis x 1, Aubrey Lafell Dawkins xx 10, JaJauan Markeıs Johnson xxx 14, Dorukhan Engindeniz xxx 2, Can Uğur Öğüt x

Başantrenör: Burak Gören

1. Periyot: 23-18 (Aliağa Petkim lehine)

Devre: 37-34 (Aliağa Petkim spor lehine)

3.Periyot: 54-47 (Aliağa Petkim spor lehine) - İZMİR

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 71 Türk Telekom: 59

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 71 Türk Telekom: 59

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 71 Türk Telekom: 59

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 71 Türk Telekom: 59

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 71 Türk Telekom: 59

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 71 Türk Telekom: 59

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 71 Türk Telekom: 59

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 71 Türk Telekom: 59

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 71 Türk Telekom: 59

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 71 Türk Telekom: 59

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 71 Türk Telekom: 59

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 71 Türk Telekom: 59

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 71 Türk Telekom: 59

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 71 Türk Telekom: 59

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 71 Türk Telekom: 59

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 71 Türk Telekom: 59

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 71 Türk Telekom: 59

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 71 Türk Telekom: 59

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 71 Türk Telekom: 59

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