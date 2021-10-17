İlhan Palut: Puansız ayrıldık üzgünüz, planlarımız içinde olan bir şey değildi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İlhan Palut: Puansız ayrıldık üzgünüz, planlarımız içinde olan bir şey değildi

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker - Haberler | Spor
İlhan Palut: Puansız ayrıldık üzgünüz, planlarımız içinde olan bir şey değildi

"Talihsiz gol artı bitiricilik eksikliğimizin dolayı mağlubiyetle ayrıldık""Galatasaray bugün beklentimin dışında değildi"Kaan ÜLKER / İSTANBUL, - İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Zor bir maç oldu, bunun üzerinde bir de maçın başında gol yedik.

"Talihsiz gol artı bitiricilik eksikliğimizin dolayı mağlubiyetle ayrıldık"

"Galatasaray bugün beklentimin dışında değildi"

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Zor bir maç oldu, bunun üzerinde bir de maçın başında gol yedik. Bunu geri çevirmek adına mücadele verdik sahada. Bu gayretimiz hem de pozitif futbol yönünden ikinci yarı bayağı yukarıya taşındı. Bitiriciliği sağlayamadık ve mağlup olduk. Bugün üzüntümüz puansız gitmek. Planlarımız içinde olan bir şey değildi" dedi.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Zor bir maçtı. Kağıt üstünde de sahada da zor geçmeye aday bir maçtı. Artı bunun üstüne maçın başında gol yemek… Gayet doğal yiyebilirsiniz ama enteresan bir gol yedik. Bunu geri çevirmek adına mücadele verdik sahada. Bu gayretimiz hem de pozitif futbol yönünden ikinci yarı bayağı yukarıya taşındı. Bitiriciliği sağlayamadık ve mağlup olduk. Bugün üzüntümüz puansız gitmek. Planlarımız içinde olan bir şey değildi ancak kazanç olarak gördüğümüz gerçekten son vuruş hariç istediğim gibiydi her şey. Kazanamıyoruz, yenilmiyoruz ama kazanma sorunumuz var. Artık 3 puana ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

"TALİHSİZ GOL ARTI BİTİRİCİLİK EKSİKLİĞİMİZİN DOLAYI MAĞLUBİYETLE AYRILDIK"

Takımdaki santrfor eksikliği ile ilgili gelen bir soru üzerine Palut, "Bunu komplike düşünebiliriz. O topun 3'üncü bölgeye gelmesi de önemli. 3'üncü bölge girişlerimiz azdı ama nokta santrafor belki bunlardan birini içeri atabilirdi. Zaten forvetlerimiz yok, savunarak oynayalım zihniyetinde olmadık ve bunu takımda da görmedim. Bu beni mutlu etti. Hücumsal anlamda bitiricilik bunun büyük bir oranını kapsıyor. İlk yarı bir-iki pozisyon verdik. Ben talihsiz gol artı bitiricilik eksikliğimizin buradan mağlubiyetle ayrılmamıza neden olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"GALATASARAY BUGÜN BEKLENTİMİN DIŞINDA DEĞİLDİ"

Muslera hakkında gelen bir soru üzerine ise Palut, "Muslera çok talihsiz hatalar yaptı ama kalitesini tartışmak doğru olmaz. Bizim maçlardaki rakip kalecilerimiz; inşallah hep iyi oynarlar ama hep ekstra performanslar sergiliyorlar. Muslera da bugün öyle bir günündeydi. Galatasaray bugün beklentimin dışında değildi. Oyuna dönem dönem hükmedebileceğimizi biliyorduk. Bunları sonuçlandırmayla destekleyemedik" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker - Spor Haberleri
Volkan Demirel yayıncı kuruluş ekranlarından Galatasaray taraftarına seslendi: Kıymetini bilin

Volkan Demirel yayıncı kuruluş ekranlarından Galatasaray taraftarına seslendi: Kıymetini bilin

 Fatih Terim'den taraftara Sacha Boey müjdesi: Beşiktaş maçında oynayabilecek

Fatih Terim'den taraftara Sacha Boey müjdesi: Beşiktaş maçında oynayabilecek

 Kravets'in eşi, G.Saray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun

Kravets'in eşi, G.Saray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Tolga Akış Seda Sayan Mehmet Ali Erbil
Spor Güzel Sözler Mesut Özil Marcao Burak Elmas Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Emine Erdoğan Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İlhan Palut: Puansız ayrıldık üzgünüz, planlarımız içinde olan bir şey değildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 20:16:41. #1.13#