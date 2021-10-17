İlhan Palut: Puansız ayrıldık üzgünüz, planlarımız içinde olan bir şey değildi

"Talihsiz gol artı bitiricilik eksikliğimizin dolayı mağlubiyetle ayrıldık"

"Galatasaray bugün beklentimin dışında değildi"

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Zor bir maç oldu, bunun üzerinde bir de maçın başında gol yedik. Bunu geri çevirmek adına mücadele verdik sahada. Bu gayretimiz hem de pozitif futbol yönünden ikinci yarı bayağı yukarıya taşındı. Bitiriciliği sağlayamadık ve mağlup olduk. Bugün üzüntümüz puansız gitmek. Planlarımız içinde olan bir şey değildi" dedi.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Zor bir maçtı. Kağıt üstünde de sahada da zor geçmeye aday bir maçtı. Artı bunun üstüne maçın başında gol yemek… Gayet doğal yiyebilirsiniz ama enteresan bir gol yedik. Bunu geri çevirmek adına mücadele verdik sahada. Bu gayretimiz hem de pozitif futbol yönünden ikinci yarı bayağı yukarıya taşındı. Bitiriciliği sağlayamadık ve mağlup olduk. Bugün üzüntümüz puansız gitmek. Planlarımız içinde olan bir şey değildi ancak kazanç olarak gördüğümüz gerçekten son vuruş hariç istediğim gibiydi her şey. Kazanamıyoruz, yenilmiyoruz ama kazanma sorunumuz var. Artık 3 puana ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

"TALİHSİZ GOL ARTI BİTİRİCİLİK EKSİKLİĞİMİZİN DOLAYI MAĞLUBİYETLE AYRILDIK"

Muslera hakkında gelen bir soru üzerine ise Palut, "Muslera çok talihsiz hatalar yaptı ama kalitesini tartışmak doğru olmaz. Bizim maçlardaki rakip kalecilerimiz; inşallah hep iyi oynarlar ama hep ekstra performanslar sergiliyorlar. Muslera da bugün öyle bir günündeydi. Galatasaray bugün beklentimin dışında değildi. Oyuna dönem dönem hükmedebileceğimizi biliyorduk. Bunları sonuçlandırmayla destekleyemedik" dedi.