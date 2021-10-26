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İkiz kardeş hakemler kupa maçında beraber görev aldı

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Spor
İkiz kardeş hakemler kupa maçında beraber görev aldı

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur karşılaşmasında Adanaspor'un sahasında Adıyaman FK'yi 2-0 yendiği maçta müsabakanın orta hakemliğini Batuhan Gültek, yan hakemliğini ise ikiz kardeşi Burak Gültek yaptı.

ADIYAMAN (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur karşılaşmasında Adanaspor'un sahasında Adıyaman FK'yi 2-0 yendiği maçta müsabakanın orta hakemliğini Batuhan Gültek, yan hakemliğini ise ikiz kardeşi Burak Gültek yaptı.

Adanaspor Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur mücadelesinde sahasında Adıyaman FK'yi konuk etti. Ev sahibi maçı 2-0 kazanırken karşılaşmanın iki hakemi arasındaki bağ dikkat çekti. Orta hakem Batuhan Gültek'in yan hakemliğini ikiz kardeşi Burak Gültek yaptı.


İkiz kardeş hakemler kupa maçında beraber görev aldı

İkiz kardeş hakemler kupa maçında beraber görev aldı

İkiz kardeş hakemler kupa maçında beraber görev aldı

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Spor Haberleri
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